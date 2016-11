Planos privados são opção à instabilidade da Reforma da Previdência. Diante das incertezas sobre as mudanças na aposentadoria pública, os brasileiros têm acelerado o passo para investir em previdência complementar. A ordem é se organizar e planejar bem a aplicação para garantir estabilidade financeira mesmo após o encerramento da vida profissional. E quanto mais cedo começar a investir, melhor. Sem dúvida, faça as contas. “É uma reserva para o futuro. Não quer dizer que eles (os filhos ) vão se aposentar com esse dinheiro. Pode ser um pé de meia para a época da faculdade ou até mesmo um capital para abrir um negócio”, explicou o corretor, que também é vice-presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros, Empresas Corretoras de Seguros e Previdência Privada no Distrito Federal (SincorDF). “Nesse cenário sem luz no fim do túnel, a classe média começa a procurar soluções individuais para garantir que vai manter o seu padrão de vida mais à frente”, avalia. “O PGBL pode ser descontado do Imposto de Renda, por isso, é recomendado para quem faz a declaração completa. Já o VGBL é melhor para quem faz a declaração simplificada, porque não desconta. Mas na hora de sacar, o imposto incide só no rendimento”, compara.