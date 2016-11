Dia de Paralisação Aduaneira mobiliza portos, aeroportos e zonas de fronteiras – 15h36′

Auditores fiscais da Receita Federal realizam nesta quarta-feira (23) o Dia Nacional de Paralisação Aduaneira que acontece em portos, aeroportos e zonas de fronteiras de todo o Brasil. O movimento contra o Projeto de Lei 5864/2016, que tramita na Câmara dos Deputados desde março deste ano e dispõe sobre o plano de carreira tributária e aduaneira da Receita Federal.

De acordo com o sindicato da categoria, houve alterações desfavoráveis na nova redação do projeto, o que coloca em risco as atividades exercidas pelos funcionários e a autonomia que a Receita Federal tem para fiscalizar.

As manifestações acontecerão nos postos fronteiriços de Foz do Iguaçu (PR), Uruguaiana (RS) e Ponta Porã (MS); os portos de Santos (SP), Rio de Janeiro, Rio Grande (RS), Suape (PE) e Paranaguá (PR); e os aeroportos de Guarulhos (SP) e Viracopos (SP – Campinas), além da Zona Franca de Manaus.

Fonte: Agência Brasil