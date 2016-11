Deputados lamentam acidente com avião da Chapecoense; sessão está mantida – 14h53′

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), manifestou hoje (29) pesar pelo acidente aéreo na Colômbia que vitimou integrantes do time de futebol Chapecoense, de Santa Catarina, e da imprensa. Por meio de sua conta numa rede social, Maia disse que o país está consternado com a tragédia e manifestou solidariedade aos chapecoenses e familiares das vítimas.

Os deputados catarinenses Pedro Uczai (PT) e João Rodrigues (PSD) lamentaram o ocorrido com os profissionais que viajavam para disputar a final da Copa Sul-Americana.

João Rodrigues disse que em um dia a cidade de Chapecó vivia uma de suas maiores alegrias com o time que iria disputar a final de uma competição internacional e, no outro, vive a maior tragédia da história do esporte brasileiro. “Vivemos a maior tragédia da história do esporte brasileiro, com a equipe praticamente inteira perdendo a vida em um acidente. É um fato que marca na carne de todos nós”, disse.

O deputado Pedro Uczai (PT-SC) também falou sobre o choque que o acidente provocou aos moradores de Chapecó.“Esta madrugada nos traz um choque, nos paralisa diante de uma coisa que a gente não quer acreditar”, disse. E completou “É uma coisa inédita para um time de uma cidade de 201 mil habitantes conquistar essa vaga na final da Sul-Americana, valendo-se apenas de muita transparência, competência e profissionalismo”.

Votações

Apesar do presidente Michel Temer ter decretado luto oficial de três dias, a Câmara manteve a pauta de votações para hoje (29). Um dos projetos que deve ser apreciado em plenário é o pacote de medidas de combate à corrupção.

No Senado, o acidente também repercutiu e provocou manifestações de pesar dos parlamentares, entre eles os senadores de Santa Catarina, e do presidente da casa, Renan Calheiros (PMDB-AL).

Fonte: Agência Brasil