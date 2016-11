Estão definidos os representantes de Mato Grosso na Copa do Brasil de 2017. Após conquistar o título da Copa Federação Sub-21 na noite desta quinta-feira (24), na Arena Pantanal, o Cuiabá, se juntou a Luverdense e Sinop, campeão e vice estadual respectivamente, ocupando a última das três vagas disponíveis pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a disputa da competição nacional do próximo ano. Leia mais sobre o assunto na edição deste sábado (26) do Jornal A TRIBUNA.