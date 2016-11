O Cruzeiro deu um importante passo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, jogando no Mineirão, goleou o Fluminense, por 4 a 2, gols de Rafael Sobis, Willian, Arrascaeta e Alisson, contra um de Richarlison e um de Ábila contra. O Flu vê a vaga na Libertadores de 2017 ficar ainda mais distante. O jogo foi muito bom. Os cariocas começaram melhor e saíram na frente, mas os mineiros se acertaram em campo durante o jogo e conseguiram uma grande virada.

O Fluminense volta a jogar dia 15, às 17h (de Brasília), quando recebe o Atlético-PR, no Maracanã. O Cruzeiro entra em campo dia 16, às 21h45, para enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro, no Recife.

O jogo

O Cruzeiro entrou em campo desligado, parecendo desinteressado na partida, e pagou caro por isso. O Fluminense se aproveitou da lentidão do adversário e começou muito melhor, tanto que, antes de abrir o placar, já tinha tido uma boa chance, num chute de Cícero. Aos nove minutos, Henrique errou um passe no meio-campo e o Flu armou um contra-ataque mortal. Richarlison recebeu de Gustavo Scarpa, passou pelos zagueiros e bateu cruzado para vencer Rafael.

O gol do Fluminense serviu para acordar o Cruzeiro. É verdade que o time mineiro errava muitos passes, mas pelo menos se envolveu mais com o jogo. O Tricolor teve mais uma boa chance para marcar, novamente com Richarlison, mas foi a Raposa quem acabou empatando e virando o jogo. Aos 25 minutos, Henrique começou a jogada, que passou por Willian e terminou em Rafael Sobis. O atacante deu um lindo chute e marcou um golaço. O segundo foi marcado pelo Bigode, de cabeça, aos 44 minutos, após cruzamento de Alisson.

O segundo tempo começou da forma que o primeiro terminou, com gol do Cruzeiro. Com 45 segundos de bola rolando, Arrascaeta roubou uma bola no campo de defesa e avançou até a entrada da área, quando bateu no cantinho de Júlio César, sem chances de defesa. O apetite do Cruzeiro não terminou por aí. Cinco minutos depois, saiu mais um. Arrascaeta achou Alisson na área. O atacante girou e bateu para fazer o quarto gol

Os três gols de vantagem e a vitória assegurada fizeram o Cruzeiro tirar o pé do acelerador. O Fluminense, temendo uma goleada ainda maior, não se expôs tanto, o que acabou deixando o jogo morno.No último lance do jogo, o Flu ainda diminuiu, com um gol contra de Ramón Ábila. Final de jogo e melhor para o Cruzeiro, que praticamente se livra da ameaça de rebaixamento. Ruim para o Flu, que fica mais longe do G-6 e do sonho de disputar a Libertadores do ano que vem.

