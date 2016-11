Até os 43 minutos do segundo tempo, o Santos vencia o Cruzeiro em pleno Mineirão, mas o gol de Manoel, empatou a partida e jogou um balde de água fria nas pretensões do alvinegro paulista de conquistar o título brasileiro. O empate em 2 a 2 entre mineiros e paulistas, no Mineirão, na tarde deste domingo, pela 36ª rodada do Campeonato Mineirão, foi muito agitado. Teve também dois gols de Ricardo Oliveira, pênalti polêmico, gol e expulsão de Arrascaeta.

O alvinegro praiano viaja para o Rio para encarar o Flamengo na próxima rodada, e recebe o América-MG na derradeira. Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta o Inter, em Porto Alegre, e encerra o campeonato contra o Corinthians, no Mineirão.

O jogo

O início do primeiro começou bem aberto. Pela esquerda, Lucas Lima desconstruia a defesa celeste. Mesmo assim, a equipe santista não conseguir transformar em gols as chances criadas. O jogo era lá e cá, com muita velocidade e contra-ataques para os dois lados. Mas o Cruzeiro conseguiu ser mais objetivo. Aos 21 minutos, a bola sobrou para Arrascaeta dentro da área, que abriu o placar para o time celeste. E o uruguaio estava inspirado: menos de dez minutos depois, o camisa 10 deu corte que deixou David Braz a ver navios. Só não marcou o segundo graças a uma grande defesa de Vanderlei.

E foi numa falha individual que saiu o gol do Santos, bem no comecinho do segundo tempo, aos dois minutos. Lucas Romero, improvisado na lateral-direita, tentou um recuo, mas acabou deixando o artilheiro Ricardo Oliveira de frente para o Rafael. Com a frieza de um matador experiente, ele igualou o marcador no Mineirão.

Aí surgiu um protagonista na partida. Mas ele não vestia nem azul, nem alvinegro. De vermelho, Heber Roberto Lopes passou a ser o foco das atenções. Aos 15 minutos, Copete dividiu com Lucas Romero, e o árbitro paranaense não titubeou em apontar para a marca da cal. Frente a frente, o artilheiro Ricardo Oliveira e o pegador de pênaltis Rafael. Melhor para o atacante, que colocou a bola no fundo das redes para virar para o Santos, 2 a 1.

Minutos depois, já na bronca com a arbitragem, Marcos Vinícius caiu dentro da área, e os cruzeirenses falaram um bocado no ouvido do juiz. Reclamaram tanto que até pintou um cartão amarelo para Henrique. A proposta do jogo ficou clara, o Cruzeiro buscando o gol de empate, e o Santos doido por um contra-ataque para matar o jogo. Em um lance de ataque do Cruzeiro, Arrascaeta deu um carrinho mais forte e acabou recebendo o cartão vermelho. Depois disso, o jogo ficou nervoso. O Cruzeiro seguiu pressionando e, aos 43 minutos, Manoel subiu lá no alto, após cobrança de falta de Bryan para empatar a partida, dando números finais ao jogo.

Fonte: Globoesporte.com