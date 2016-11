Cresce inadimplência no comércio do Rio, diz Clube de Diretores Lojistas – 14h23′

A inadimplência no comércio do município do Rio de Janeiro cresceu 3,3% em outubro em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com o Serviço Central de Proteção ao Crédito do Clube de Diretores Lojistas. É o maior índice de inadimplência do ano e o pior para um mês de outubro desde 2007.

As dívidas quitadas, que mostram o número de consumidores que colocaram suas contas em dia, caíram 7,9% no mês em relação a outubro de 2015. Já a consultas ao serviço, que indicam o movimento do comércio caíram 1,9% na mesma comparação.

No acumulado dos dez meses de 2016 (janeiro/outubro) em comparação com o mesmo período de 2015, a inadimplência aumentou 2% e as consultas e as dívidas quitadas, diminuíram, respectivamente, 7,1% e 2,2%.

Pacote

Segundo o presidente do Clube de Diretores Lojistas, Aldo Gonçalves, os números do Serviço Central de Proteção ao Crédito mostram que o comércio continua enfrentando sérias dificuldades, agravadas no Rio de Janeiro com crise do estado, que intimida o consumidor, devido ao pacote de medidas anunciado na última sexta-feira (4).

“Prova disso são as mais de 2.390 lojas que fecharam as portas somente em setembro (1.670 no estado do Rio e 720 na cidade). Todas as grandes datas comemorativas do setor – Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados e Dia da Criança, não atingiram as expectativas do varejo e registraram resultados quase negativos. Resta agora o Natal, cujas vendas representam mais de 30% do faturamento em todo ano, dependendo do segmento. É nele que o comércio está apostando moderadamente e espera o crescimento mínimo de 1%”, disse.

Fonte: Agência Brasil