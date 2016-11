Corpos encontrados em mata podem ser de jovens desaparecidos em SP – 09h02′

A polícia investiga se os cinco corpos encontrados em um matagal na cidade de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, são dos rapazes que desapareceram no último dia 21 de outubro. O grupo ia de carro da zona leste da capital paulista para uma festa em Ribeirão Pires e nunca mais foi visto.

Segundo a Polícia Militar, os corpos foram encontrados ontem (7), às 10h38, na Estrada Taquarussu, região de mata. Os policiais foram alertados por uma ligação ao 190, indicando a localização.

“Os corpos estão em estado avançado de decomposição e serão submetidos a exames para identificação. Mais detalhes não podem ser divulgados para não atrapalhar os trabalhos”, diz a nota da Secretaria da Segurança Pública.

A ocorrência foi registrada no 4o Distrito Policial de Mogi das Cruzes. Uma equipe do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

Nomes

Os jovens são Jonathan Moreira Ferreira, 18 anos, César Augusto Gomes Silva, 20, Caique Henrique Machado Silva, 18, Jonas Ferreira Januário, 30, e Robson de Paula, 17, que ficou paraplégico ao ser baleado pela polícia.

Segundo Ariel de Castro Alves, membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (Condepe), a polícia ligou para os familiares para conferir detalhes que podem ajudar na identificação, como tatuagens, altura e tipos de roupas. “Pelas características verificadas até agora, provavelmente são os corpos deles”, disse.

Nesta manhã, os corpos foram transferidos do Instituto Médico Legal (IML) de Mogi das Cruzes para o IML Central de São Paulo. As mães dos rapazes estão indo até o local para auxiliar no reconhecimento. O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

Fonte: Agência Brasil