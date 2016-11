O comerciante João Português Alves de Oliveira, morador de Tesouro, procurou mais uma vez a reportagem do A TRIBUNA, na tarde de ontem (9), para relatar as condições em que se encontra a MT-110. Segundo ele, a estrada até hoje não foi asfaltada e veículos acabam atolando quando a rodovia está molhada. A via passa por Alto Garças, Tesouro e o Distrito de Batovi, até chegar a BR-070. Mais informações na edição desta quinta-feira (10) do Jornal A TRIBUNA.