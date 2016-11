Com promessa de reunião, índios desocupam Palácio do Planalto – 13h52′

Os indígenas e quilombolas que ocupavam até o início da tarde de hoje (22) o Palácio do Planalto serão recebidos por representantes do governo para apresentar suas demandas. Esse foi o acordo para que eles deixassem a área externa do Planalto, onde protestavam desde a manhã desta terça-feira.

Às 16h, eles vão se reunir no anexo do prédio com os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Justiça, Alexandre de Moraes, e da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima. Com roupas e instrumentos tradicionais, os membros de diferentes etnias são críticos a projetos em tramitação no Congresso como a PEC do Teto dos Gastos Públicos e a proposta que transfere ao Legislativo a demarcação de terras indígenas.

Fonte: Agência Brasil