Cinzas de Fidel serão levadas para Santiago, em Cuba – 10h33′

O corpo do ex-presidente de Cuba, Fidel Castro, será cremado e as cinzas serão colocadas em um cemitério na cidade cubana de Santiago, no dia 4 de dezembro. Antes disso, centenas de homenagens oficiais serão feitas ao líder cubano.

Santiago foi a cidade em que Fidel cresceu e frequentou a escola. E foi também nesta cidade que Fidel Castro, em 1959, de uma janela da prefeitura, anunciou ao mundo a revolução cubana. O líder cubano nasceu na cidade de Birán, no dia 13 de agosto de 1926

Entre as homenagens previstas a que terá maior destaque será feita na próxima segunda-feira, em frente ao Memorial José Martí, em Havana, capital cubana. Neste dia , a população cubana poderá prestar homenagem ao líder cubano.

De acordo com o ritual previsto, todos os que comparecerem a essa homenagem deverão assinar um livro em que prometem fidelidade à revolução cubana. Haverá também, no mesmo dia, uma missa na Praça Havana, onde Fidel costumava se dirigir às multidões.

Na quarta-feira, as cinzas do ex-presidente serão transportadas para várias cidades do país, para que a população possa homenageá-lo. No sábado, haverá outra missa na cidade de Santiago.

Fonte: Agência Brasil