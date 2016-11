Cemitérios têm movimento intenso em São Paulo – 12h07′

Nesta quarta-feira (2), dia de Finados, os 22 cemitérios públicos da capital paulista devem receber cerca de um milhão de pessoas, de acordo com a estimativa do Serviço Funerário de São Paulo. Cerca de mil funcionários do Serviço Funerário do Município de São Paulo estão de plantão nos espaços para orientar os visitantes. Outros 20 cemitérios privados também devem ter movimento intenso na data.

No Cemitério da Lapa, na zona Oeste, o movimento estava intenso e nem mesmo o sol forte afastou aqueles que quiseram homenagear os mortos. A vendedora Neuza Mello, de 54 anos, vai todos os anos ao túmulo da filha que faleceu em 1995 em um acidente de carro aos 18 anos e o da mãe que faleceu há quatro anos.

“É uma forma de fazer uma homenagem e mostrar que não esquecemos delas. Nos faz muito bem vir aqui deixar um vaso de flores e fazer uma oração”’, conta Neuza.

No Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha o movimento também era intenso tanto ao redor do cemitério quanto nas quadras internas. O publicitário Guilherme Adolfo Nascimento, 40 anos, costuma ir ao túmulo do avô que morreu há 10 anos.

“Ele foi uma pessoa muito importante para mim e senti muito quando ele partiu. Por isso venho todos os anos neste dia. Sei que ele não vai voltar, mas acho importante fazer essa homenagem”, disse o publicitário.

Renda extra

Nas calçadas, comerciantes apostavam em um dia de lucro com as vendas de flores e velas. A florista Meire Barbosa, de 50 anos, sempre trabalha no Dia de Finados e disse que mesmo quando não vende tudo, as vendas nesta data, compensam: “Espero que hoje consiga vender tudo. Não tenho um cálculo de quanto vou vender hoje, mas sempre vale a pena tentar”, avaliou.

Já a recepcionista Lucilene Rodrigues, de 30 anos, contou que ela e a mãe moram perto do cemitério e sempre vendem velas no Dia de Finados. “Nós compramos quatro caixas com 320 e vendemos tudo. Quando a polícia não vem e recolhe tudo é muito bom. Se não chove principalmente. Aproveitamos esse feriado para tirar algum dinheiro a mais”.

Fonte: Agência Brasil