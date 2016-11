Celulares da Região Sul passam a ter nove dígitos a partir deste domingo – 10h05′

Os números de telefones celulares da Região Sul passam a ter nove dígitos a partir de hoje (6). O usuário que fizer chamadas para esses aparelhos deverá acrescentar o dígito 9 na frente do número original.

A alteração vale tanto para ligações efetuadas a partir de aparelhos móveis quanto de telefones fixos. Os números dos terminais fixos não sofrem alteração e permanecem com oito dígitos.

Ligações para celular com os números de oito dígitos ainda serão aceitas até o dia 16 de novembro. A partir desta data, as chamadas não serão completadas, mas um aviso alertará o usuário da mudança até o dia 13 de fevereiro. Após esse período, apenas ligações com nove dígitos serão aceitas.

Cabe ao usuário alterar os números de celulares na agenda de contatos do seu aparelho.

Segundo o Procon de Porto Alegre, as operadoras de telefonia oferecem aplicativos gratuitos para inclusão automática do nono dígito em todos os contatos de aparelhos móveis.

Mais linhas

O aumento de oito para nove dígitos nos números de telefones celulares começou a ser implantado no país pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) há quatro anos. O objetivo é aumentar a quantidade de combinações possíveis e, consequentemente, a disponibilidade de linhas de telefonia móvel.

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul eram os três únicos estados brasileiros onde a mudança ainda não havia ocorrido. Com a inclusão da Região Sul, todos os celulares do país passam a ter nove dígitos.

Fonte: Agência Brasil