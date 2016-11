Casal em destaque!

Em destaque na coluna de hoje, o casal Sandra Campos e Marcelo Brito, duas mentes iluminadas e frequentadores assíduos da coluna “Opinião do Leitor do Leitor” do A TRIBUNA. Sandra Campos, que é cronista, está preparando para o dia 3 de dezembro, o lançamento do seu livro de estreia, “O Homem Avulso”, no Espaço Casario, às 19h30.Marcelo Brito da Silva é mestre em Literatura e Professor do IFMT campus Rondonópolis. As fotos abaixo que ilustram esta nota foram produzidas por Eduardo Araújo, da Ciranda da Fotografia.