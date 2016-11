Carnaval de rua de SP já tem recorde de blocos inscritos para 2017 – 14h40′

A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo já recebeu pedidos de 495 blocos interessados em ingressar na lista de cadastrados do carnaval de rua em 2017. Esse número supera em 62% a demanda do carnaval deste ano, quando se apresentaram 306 blocos. Os desfiles devem ocorrer entre 17 de fevereiro e 5 de março do próximo ano.

Segundo a prefeitura, os blocos inscritos recebem apoio da administração municipal durante o período oficial do evento tais como : infraestrutura de segurança, isenção de taxas, acompanhamento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), ambulâncias e banheiros químicos.

Em caso de desistência, os interessados deverão enviar uma comunicação à prefeitura até o próximo dia 17 de janeiro. Essa medida tem o objetivo de evitar gastos desnecessários.

Os dados sobre cada bloco vão ser analisados pela CET e subprefeituras para que seja feito o planejamento dos eventos. Neste ano de 2016, a prefeitura adotou a política da descentralização com a montagem de palcos nas cinco regiões da cidade.

Fonte: Agência Brasil