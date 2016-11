Adorei a crônica do Leandro Karnal (Band News) em sua coluna “Careca de Saber”, comentando que somos o país que mais lê no mundo, lemos no whatsapp, no insta, no face e etc etc, lemos e escrevemos o tempo todo só banalidades repletas de gírias e abreviações, tornando assim nosso vocabulário cada vez mais restrito. Ao passo que na escola quando se pede para ler um livro é um sacrifício e escrever uma dissertação um verdadeiro terror, mas quando se trata de redes sociais não temos preguiça, dormimos e acordamos teclando e lendo, muitas vezes com o aparelho de celular ao lado do travesseiro. Porque não aproveitar um pouco desse tempo e ler um clássico, um livro que valha a pena, uma obra de Shakespeare, da maravilhosa Clarice Lispector ou Machado de Assis. A leitura tem a capacidade de influenciar nosso modo de agir, pensar e falar. Com a sua prática frequente, tudo isso é expresso de forma clara e objetiva. Pessoas que não possuem esse hábito ficam presas a gestos e formas rudimentares de comunicação.

Diante de tudo isso, sabe-se que o mundo da leitura pode transformar, enriquecer culturalmente e socialmente o ser humano. Então minha dica é adote um livro, ler é D+!