Que tal se deliciar com um panetone antes mesmo de chegar o Natal? Na Cantina do Gaúcho você encontra de várias marcas recheados com delícias! Na Cantina, você pode antecipar seu final de ano, encomende suas bebidas, lá você encontra bebidas finas, vinhos, frisantes, sucos e muitas especiarias para enriquecer sua ceia. Monte sua cesta para presentear, faça sua lista que a equipe da loja organiza a entrega. Tem mais, visite ao lado da cantina o Espaço Itália para realizar sua confraternização de final de ano com muito conforto e sucesso!