CANTINA DO GAÚCHO ESPERA VOCÊ

Quer passar um final de ano gostoso e sem correrias, passe na Cantina do Gaúcho e antecipe suas compras. A loja já está à sua espera com bebidas, sucos, vinhos e frisantes das mais renomadas marcas e muitas especiarias para incrementar sua ceia de Natal, aproveite e presenteie com as belas cestas natalinas. Quer um espaço bacana para realizar seu evento? Consulte a equipe da cantina, ao lado tem o Espaço Itália, super equipado para você receber seus convidados.