Campanha quer aumentar doações de sangue em unidades federais de saúde no Rio – 14h16′

Unidades federais de saúde do Rio realizam de hoje (21) a sexta-feira (25) uma campanha para aumentar a doação de sangue. As coletas ocorrem em três regiões da cidade em comemoração ao Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, lembrado no dia 25 de novembro. O objetivo é reforçar os estoques de sangue para os períodos que antecedem feriados prolongados.

Na zona norte, as doações podem ser feitas no HemoINTO do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into); na zona sul, os voluntários podem doar no Hemonúcleo do Instituto Nacional de Cardiologia (INC); e na zona oeste, no Hemonúcleo do Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF).

As bolsas de sangue são necessárias durante todo o ano, mas principalmente nos períodos que antecedem feriados prolongados, quando o número de voluntários cai significativamente. Segundo o Ministério da Saúde, cada doação pode salvar até quatro vidas.

De acordo com a hemoterapeuta Fernanda Azevedo, coordenadora do HemoINTO, é importante que a população tenha consciência da importância de doações regulares. “Por isso as campanhas são importantes. Se cada pessoa no Rio de Janeiro doasse uma vez por ano, seria suficiente para abastecer todos os bancos de sangue do estado”, afirmou a coordenadora. “Esperamos um aumento em torno de 30% das doações de sangue esta semana. É importante porque os nossos estoques estão críticos.”

Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos e mais de 50 quilos, além de estar saudável, descansado e alimentado. Os maiores de 60 anos precisam ter doado pelo menos uma vez. O doador deve evitar alimentos gordurosos três horas antes e bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação. É necessário um intervalo entre as doações de 60 dias para os homens, com o máximo de quatro doações por ano, e de 90 dias para as mulheres, com o máximo de três por ano.

Locais de doação:

– HemoINTO, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

Avenida Brasil, 500, 1º andar – São Cristóvão

– Hemonúcleo do INC, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Rua das Laranjeiras, 374, térreo – Laranjeiras

– Hemonúcleo do HFCF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, no prédio da Unidade de Pacientes Externos.

Avenida Menezes Cortes, 3245 – Jacarepaguá

Fonte: Agência Brasil