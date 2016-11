Caí o índice de alunos que deixam de comparecer ao vestibular da Fuvest – 05h14′

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) informou que 12.549 inscritos deixaram de comparecer nesse domingo (27) à primeira fase do vestibular que dá direito a seguir na disputa por uma das 8.734 vagas da Universidade de São Paulo (USP) e 120 do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. O índice de abstenção foi de 9,2% em relação ao total de 136.740 candidatos. No ano passado, quando havia 142.721 inscritos, a taxa atingiu 9,8%, equivalente à ausência de 12.549 concorrentes.

O teste, com 90 questões de múltipla escolha, ocorreu em 104 escolas do estado de São Paulo e, segundo a Fuvest, “nenhum incidente foi registrado e nenhuma das 90 questões, elaboradas de acordo com o conteúdo do núcleo comum do ensino médio, foi anulada”. O gabarito das questões foi disponibilizado ontem à noite.

A segunda fase vai ocorrer entre 8 e 10 de janeiro próximo. Para conseguir a aprovação para essa fase, o candidato terá de obter pontuação igual ou superior à nota de corte na carreira. A lista com os nomes dos aprovados e os locais do vestibular serão divulgados no dia 19 de dezembro.

Na segunda etapa, serão três provas analítico-expositivas com dez questões de português, além de redação; 16 questões sobre as disciplinas do núcleo comum obrigatório do ensino médio (história, geografia, matemática, física, química, biologia, inglês e questões interdisciplinares) e 12 questões de duas ou três disciplinas, de acordo com a carreira escolhida.

No caso dos candidatos de artes cênicas e curso superior do audiovisual, o vestibular continuará com as provas de habilidades específicas entre os dias 11 e 13 de janeiro de 2017. A primeira chamada para matrícula está prevista para o dia 2 de fevereiro.

Fonte: Agência Brasil