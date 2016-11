A Seleção Brasileira fechou 2016 com chave de ouro! Líder absoluto das Eliminatórias Sul-Americanas com 27 pontos, quatro a mais que o vice Uruguai, o Brasil chegou a sexta vitória seguida, ao bater o Peru por 2 a 0, entre a noite desta terça-feira (15) e madrugada desta quarta-feira (16), no Estádio Nacional, em Lima, no Peru. No último compromisso da temporada, o escrete brasileiro contou com gols de Gabriel Jesus e Renato Augusto para vencer os peruanos e igualar a marca histórica da Seleção de 1969, que também acumulou seis triunfos consecutivos em Eliminatórias.

Segurando o ímpeto inicial do Peru, que chegou a acertar a trave de Alisson, a Seleção Brasileira não se intimidou com o Estádio Nacional de Lima lotado e fez valer a qualidade técnica para fugir da marcação adversária e dominar as ações do primeiro tempo.

No segundo tempo, valorizando a posse de bola, o Brasil mostrou tranquilidade para sair da marcação adiantada do Peru e abrir o placar. Após assustar em cabeceio de Fernandinho, a Seleção balançou as redes com Gabriel Jesus. Aos 12 minutos, em mais uma trama entre Renato Augusto e Philippe Coutinho, o atacante mostrou oportunismo, pegou a sobra da zaga e finalizou no contrapé do goleiro para fazer 1 a 0. Administrando a vantagem, a Seleção quase ampliou com Neymar. Aos 30, o camisa 10 arriscou de fora da área e acertou o travessão. Três minutos depois, Renato Augusto não desperdiçou passe de Gabriel Jesus, tocou com categoria no canto e fechou o placar: 2 a 0.

