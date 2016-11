A BR-364 será bloqueada do quilômetro 329 a 344 nesta terça-feira (1º) para detonação de rochas a partir das 14h, entre o município de Jaciara e a Serra de São Vicente. A previsão é que a rodovia fique interditada até as 17h. O serviço é realizado pelo consórcio responsável pelas obras de duplicação da BR-364 no trecho que está a cargo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).