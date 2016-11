A Associação de Voluntárias de Rondonópolis de Combate ao Câncer (Avroc) realiza no dia 18 deste mês, no Centro de Tradições Gaúchas (CTG), a partir das 21h, o baile “Dança Comigo”. De acordo com a presidente da entidade, Sandra Brescovici, a renda do evento será revertida em prol a Avroc. Mais informações na edição desta sexta-feira (4) do Jornal A TRIBUNA.