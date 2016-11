O avião que transportava jogadores da Chapeocense caiu na madrugada desta terça-feira (29) em Cerro Gordo, na Colômbia. O avião transportava 81 pessoas e estavam a bordo ao menos 22 jogadores do time catarinense. O número de mortos chega a 76. Cinco pessoas teriam sobrevivido, incluindo o jogador Alan Ruschel e o goleiro Danilo, que estão no hospital.

O avião transportava 72 passageiros e 9 funcionários de bordo. O clube viajava de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, para Medellín, onde disputaria a final da Sul-americana. A Conmebol adiou definitivamente a final.

Autoridades colombianas disseram nesta terça-feira que, entre os 76 mortos do acidente aéreo com o avião da Chapecoense, há 21 jornalistas e representantes da imprensa e nove tripulantes, além dos jogadores e dirigentes esportivos. As equipes de impresa são das emissoras Fox e Globo, além de canais de rádio.

Vários jornalistas esportivos também estavam no voo, inclusive, o comentarista Mário Sergio, ex-jogador e ex-técnico de futebol. O prefeito de Medellín disse que o acidente foi “uma tragédia de proporções enormes”. Mais informações na edição desta quarta-feira (30) do Jornal A TRIBUNA.

Fonte: Agência Brasil