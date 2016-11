Na Baixada, quem manda é o Atlético-PR como provou mais uma vez na vitória de 2 a 0 sobre o Sport, na tarde deste domingo, pela 36ª rodada do Brasileirão. A 15ª vitória em 18 jogos na casa do Furacão foi construída com um gol de André Lima e um pênalti convertido por Thiago Heleno em meio aos 21.576 mil torcedores (renda R$ 472.560 mil) embalando o time do começo ao fim. O Furacão retribuiu a festa com uma atuação segura, vibrante e com amplo domínio em campo, sobretudo no primeiro tempo.

O Atlético-PR volta a jogar no próximo sábado contra o Corinthians, na partida que pode definir a presença definitiva do Furacão no G6 da Libertadores. O jogo está previsto para as 21 horas. O Sport segue na luta para eliminar os riscos de rebaixamento também no sábado contra o já rebaixado América-MG, às 20 horas, no Independência.

Fonte: Globoesporte.com