Em competição realizada no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo (SP), o atleta Renato Caetano de Oliveira, conquistou as medalhas de ouro na prova dos 200 e prata nos 100 metros. Renato disputou as provas pela categoria T12 (Baixa visão). A competição foi realizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Mais informações na edição deste sábado (19) do Jornal A TRIBUNA.