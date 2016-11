A Associação Koblenz Brasil-Kobra realiza na próxima quarta-feira, dia 23 de novembro, um evento para comemorar os 30 anos de investimento que a instituição recebe de benfeitores alemães. A festa ocorrerá a partir da 19h, no Salão Paroquial da Igreja São José Operário, no bairro Vila Operária. A iniciativa contará com apresentações artísticas. Mais informações na edição desta sexta-feira (18) do Jornal A TRIBUNA.