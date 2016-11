O Brasil é um dos países mais ricos em artesanato do mundo, nossa história e nossa diversidade cultural e nossa expressão criativa destaca o país como um grande centro de arte regional. O estado de Mato Grosso é muito generoso em matéria-prima, por isso a artesã Adelita S. Fleiria (GO) e seu esposo José Nilto F. de Gois, adotaram um estilo de vida totalmente voltado para a natureza, moram em um verdadeiro paraíso terrestre chamado Utopia, no município de Guiratinga, respeitando a biodiversidade da flora do cerrado que os cerca. A artesã, desde 2002, em sua arte, busca materiais que a natureza descarta, reaproveitando tudo que ela oferece, como sementes, galhos secos, folhas etc., criando belíssimas peças artesanais como mandalas, luminárias e objetos decorativos. Seu apelo é pela preservação da natureza: “Protejam nossos rios, nossas florestas, nossas nascentes! Preservar o meio ambiente é preciso e urgente nesse século.” Especialmente nesse dia 05/11, a artista vai expor no O Sarau um evento cultural onde você pode apreciar arte, poesia, música e gastronomia! Na Chácara Mocó, um lugar onde acontecem movimentos culturais em prol do artista, vem vai ser D+!