Especiarias, bebidas selecionadas como vinhos, frisantes e sucos é na Cantina do Gaúcho que você vai encontrar. Antecipe seu Natal e faça sua reserva para cestas, presentes e brindes, a loja está preparada com muitas variedades, vem conferir! Aproveite para conhecer e reservar um espaço para seus eventos, anexo à Cantina, o Espaço Itália, climatizado e com toda a infraestrutura para você comemorar o final de ano da sua empresa ou amigos em um lugar privilegiado, ali no centro, na Av. Presidente Kennedy.