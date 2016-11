ANS disponibiliza central de atendimento para deficientes auditivos – 13h30′

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou hoje (21) o lançamento de uma central para atendimento especializado a deficientes auditivos. Por meio do número 0800 021 2105, o consumidor poderá fazer chamadas gratuitas com o objetivo de esclarecer dúvidas ou registrar reclamações sobre planos de saúde.

De acordo com a agência, o atendimento será feito com o uso de um aparelho eletrônico específico que permite que as respostas transmitidas sejam visualizadas por meio de texto no próprio visor do telefone. O consumidor, portanto, também deverá fazer a ligação pelo mesmo tipo de aparelho.

Fonte: Agência Brasil