Alunos dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II da Escola Odorico Leocádio da Rosa realizaram uma visita ao Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas (CAPS-AD), que fica na Rua Augusto de Moraes, no Centro de Rondonópolis. A atividade fez parte do projeto “Diga Sim à Vida” e na ocasião os estudantes, com faixa etária de 13 a 15 anos, participaram de uma roda de conversa com profissionais da unidade e com pessoas que passam por tratamento no CAPS-AD. Mais informações na edição deste domingo (13) do Jornal A TRIBUNA.