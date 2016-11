A Escola Estadual Odorico Leocádio da Rosa realizou, na semana passada, um Show de Talentos nas dependências da Instituição localizada no bairro Jardim Belo Horizonte. A iniciativa envolveu alunos dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Fundamental II e teve por objetivo relacionar a teoria e a pratica trabalhadas em sala de aula a partir de assuntos abordados por palestrantes no projeto interdisciplinar “Diga Sim à Vida”. Mais informações na edição deste sábado do Jornal A TRIBUNA.