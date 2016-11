Alerj discute projeto que proíbe anistia a devedores do estado – 08h26′

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) discute hoje (24) projeto que proíbe a concessão de anistia a devedores de impostos estaduais. Esse é mais um projeto do pacote de medidas de corte de gastos enviado pelo governo fluminense ao Legislativo, para enfrentar a crise econômica do estado.

O texto enviado pelo Executivo prevê a proibição de concessão de anistia tributária pelos próximos dez anos. A proibição não valeria para débitos cujo valor seja inferior ao custo da cobrança e para débitos inscritos na Dívida Ativa há mais de 15 anos.

Até o momento, nove projetos dos 22 enviados pelo governo fluminense já foram discutidos. Oito foram retirados de tramitação pela Alerj e um foi suspenso por decisão da Justiça. Na próxima semana, estarão em pauta os três últimos projetos. A votação dos projetos discutidos está prevista para dezembro.

Fonte: Agência Brasil