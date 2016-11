*Já estamos na espera da melhor festa popular da região, Festa de Santos Reis 2017! Em janeiro, nos dias 05, 06 e 07! Esse ano com a dupla Bruno & Breno, os tradicionais Ivon & Batata e participação especial de Maria Moraes, irmã da madrinha da festa Lindamar Moraes, os festeiros desse ano são Magnevan, Dalton Martini, Linda e Piaba. A festa é beneficente, sempre pra ajudar a comunidade do Alcantilado do município de Guiratinga. Agende vai ser D+!

*O Festival Brasileiro (19/11) é a realização de um sonho que nasceu de um grupo em volta de uma churrasqueira: dar vida a um ambiente onde os mais renomados chefs e produtores de carnes de Mato Grosso pudessem cozinhar para amigos com diferentes técnicas à sua maneira ao som da boa música. Os organizadores do festival vão doar 70% da renda em prol do Centro Terapêutico Divina Providência, para a construção de uma padaria, para que seus pacientes sejam reabilitados e capacitados em uma nova profissão. Na próxima edição da coluna, matéria completa do evento que é beneficente, idéia D+!