Acidentes de trânsito caem 17,1% no estado de São Paulo – 14h50′

O número de acidentes de trânsito com vítimas no estado de São Paulo caiu 17,1% em outubro em comparação com o mesmo mês de 2015. Segundo o balanço do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito (Infosiga-SP), no último mês foram registrados 4.786 acidentes no estado, contra 5.079 em outubro do ano passado. O número de mortes teve retração de 9% no mesmo período, com 473 fatalidades em outubro deste ano, enquanto no mesmo mês de 2015 foram 520.

O sistema do governo estadual calcula o número de acidentes a partir das informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública e da Polícia Rodoviária Federal.

O tipo de acidente que mais causou mortes em outubro foi a colisão (acidente entre dois veículos), responsável por 35% das fatalidades (166 óbitos). Em seguida aparecem os atropelamentos, com 118 mortes (25% do total) e os choques (batida de um veículo contra um objeto imóvel), que resultaram em 71 mortes (15%).

De janeiro a outubro de 2016, foram registradas 4.786 mortes no trânsito nos municípios paulistas. O número é 5,7% menor do que os 5.079 óbitos ocorridos no mesmo período do ano passado.

Fonte: Agência Brasil