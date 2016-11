Acidente com caminhão da Aeronáutica deixa 25 feridos no Rio – 06h54′

Um acidente envolvendo um caminhão da Força Aérea Brasileira (FAB) deixou 25 feridos na manhã de hoje (30) na Avenida Brasil, na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a partir de uma análise rápida dos bombeiros no local, nenhuma das vítimas está em estado grave.

Três feridos já foram encaminhados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer. O destino dos demais feridos ainda não foi divulgado.

De acordo com o Centro de Operações da prefeitura, o acidente ocorreu na pista seletiva da Avenida Brasil, no sentido zona oeste, na altura de Coelho Neto, zona norte da cidade, e envolveu mais dois caminhões. Tanto a pista seletiva quanto a pista lateral estão interditadas por causa do acidente e para a atuação de vários quartéis dos bombeiros.

Fonte: Agência Brasil