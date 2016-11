Ação da PM no Complexo da Maré deixa mais de 5 mil crianças sem aula – 13h17′

Mais de 5 mil alunos de escolas municipais de ensino de 17 comunidades que compõem o Complexo da Maré, na zona norte do Rio, ficaram sem aula hoje (22) pelo segundo dia consecutivo, devido a uma nova operação do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar. Ontem (21), ficaram sem aula 7 mil crianças por causa de outra operação da polícia. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o conteúdo será reposto.

Tropas de elite da Polícia Militar realizam desde cedo ações contra o tráfico de drogas na Maré. A comunidade é controlada pela facção Comando Vermelho, a mesma que comanda a Cidade de Deus, na zona oeste da cidade, onde no último sábado (19) um helicóptero da PM caiu quando participava de uma operação contra o tráfico de drogas. Com o impacto da aeronave no solo, os quatro tripulantes morreram na hora.

Até o momento, policiais militares do Batalhão de Ação com Cães apreenderam um fuzil automático e drogas a serem contabilizadas na comunidade Nova Holanda.

Fonte: Agência Brasil