A maior casca grossa da história!

All new L200 Triton Sport, você nunca viu tanta inovação numa picape. A Mitsubishi Vila Rica está com tudo na qualidade e atendimento. Agora a L200 Triton Sport, a casca grossa forte, robusta e com novo sobrenome. A All New L200 Triton Sport vem com o DNA 4×4 de série e traz todo o know-how que a Mitsubishi Motors tem no off-road: uma picape com excelente dirigibilidade, tecnologia, conforto e segurança, aliados a um conjunto equilibrado com a força e resistência que só um verdadeiro Mitsubishi oferece. Fale com aquela gente qualificada, os empresários de sucesso Adirceu Jerônimo, Adirceu Jr. e sua equipe.