Deixe seu comentário

Casa Cotê foi o ponto alto das tendências com a primeira mostra Kasa e Construção, que contou com a presença de Márcio Arruda (palestrante). Por lá, o estande foi badaladíssimo com muita gente que entende do assunto. Casa Cotê exibiu papel de parede, persiana e tecido, a decoração segue à moda com papéis de parede nos estilos tropical, em couro, tons preto e branco, geométricos e com temáticas indianas. Enfim, muito mais. Confira nos flashes de pessoas importantes que estiveram prestigiando: