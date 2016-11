Deixe seu comentário

Na quinta-feira, 10, foi o “Dia de Festas” para a nossa bela Thaísa Logrado (na foto ao lado do esposo Rafael Rossato). O dia foi repleto de mensagens e comemorações entre amigos e in família. A Thaísa vem desenvolvendo um grande trabalho profissional na Mega Comunicação Visual e ainda tem tempo para se dedicar, com muito amor e devoção, aos trabalhos sociais da Comunidade Terapêutica Divina Providência. Inclusive hoje, domingo, ela está envolvida na realização do Bazar Solidário que acontece no Centro de Eventos Santa Terezinha, no Jardim Belo Horizonte. Parabéns pelo aniversário e pela sua dedicação à essa nobre causa.