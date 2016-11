Deixe seu comentário

Olá pessoal! Onde é que realmente começam os problemas? E como achar as causas? Hoje vamos refletir sobre esse assunto que vem atormentando muita gente.(Desconheço a autoria)

Os problemas estão dentro ou fora de você?

Para muitas pessoas, as causas dos seus problemas, dificuldades e limitações encontram-se fora delas mesmas. Você já deve ter ouvido coisas assim: ”Não ganho mais porque a firma não me valoriza”, ou “Sou infeliz no meu relacionamento porque ele (ou ela) não me entende”, “Meus filhos são uns ingratos, não percebem minha dedicação” ou “Meus pais têm a obrigação de fazer tudo por mim…eu não pedi pra nascer”. São coisas que podem até estar acontecendo de verdade. Mas quem se fixa neste tipo de pensamento está, sem perceber, tirando de si mesmo o poder e a capacidade de mudar as coisas e transferindo-o para outras pessoas. A transferência deste poder tão precioso dá origem a muitos distúrbios dos quais, geralmente, são tratados apenas os sintomas e que, justamente por isto, nunca desaparecem ou apenas mudam de forma. Cada um de nós é, em última instância, o responsável pela vida que tem e por tudo que nela acontece. Somos os responsáveis inclusive por encontrar as soluções para os problemas que enfrentamos. Não podemos mudar as pessoas ao nosso redor, mas podemos ver as coisas e o mundo por outro ângulo. Através de mensagens estou constantemente nesse espaço mencionando: “O mundo e as pessoas não vão mudar porque queremos, mas podemos querer mudar para vê-los e entendê-los de uma forma diferente, de uma forma mais madura e saudável”. Acontece que, quando não encontramos o poder da mudança dentro de nós mesmos, não temos como resolver os problemas e nem como deixar de sermos afetados pelas coisas que acontecem. É assim que surge grande parte das doenças chamadas de “psicossomáticas”. Entre elas estão a angústia, depressão, ansiedade e ataques de pânico. Outros tantos distúrbios surgem a partir de idéias equivocadas ou mal colocadas, como pensamentos de impotência, baixa autoestima e sentimentos de injustiça. Em comum a todos estes problemas está a pessoa sentindo-se como se fosse a vítima da situação, dos outros e da vida. Pense nisso!