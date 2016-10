O candidato Zé Carlos do Pátio (SD) foi eleito prefeito de Rondonópolis neste domingo (2), com 39.352 votos, o que representa 36,22% dos votos válidos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ainda de acordo com o TSE, Percival Muniz (PPS) foi o segundo colocado com 37.796 votos, o que representa 34,79% dos votos válidos.

O candidato Rogério Salles (PSDB) ficou em terceiro lugar com 29.920 votos, o que representa 27,54% dos votos válidos. Já o candidato Rubens Cantuário (PSOL), ficou em quarto lugar com 1.572 votos, o que representa 1,45% dos votos válidos. Confira todos os detalhes das Eleições 2016 em Rondonópolis na edição desta terça-feira (4) do Jornal A TRIBUNA.