O União Esporte Clube se despediu da Copa Federação Sub-21 neste sábado (22), após perder para o Dom Bosco, por 1 a 0, no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis. O gol da vitória do time cuiabano foi marcado por Breno aos 42 minutos do segundo tempo. A partida teve 185 pagantes para uma renda de R$ 1.705.