NO LUTHERO LOPES

O União Esporte Clube tem duelo contra o Dom Bosco neste sábado (22), às 17h, no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis, pela última partida da primeira fase da Copa Federação Sub-21. Para chegar as semifinais, o Colorado precisa apenas de uma vitória simples sobre o Azulão da Colina. Mais informações na edição deste sábado do Jornal A TRIBUNA.