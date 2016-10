O União Esporte Clube está focado em uma só meta, a vitória nesta segunda-feira (17), às 17h, sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal, na Capital do Estado. Isso porque após duas derrotas seguidas, sendo uma por 5 a 1 para o Dom Bosco, no dia 13 de setembro, na Arena Pantanal, e por 3 a 2 para o próprio Dourado, no dia 18 do mês passado, no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis, o Colorado precisa somar pontos para se manter vivo na Copa Federação Sub-21. Confira mais detalhes sobre a partida na edição deste domingo (16) do Jornal A TRIBUNA.