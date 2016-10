Rondonópolis se prepara para receber, pela primeira vez, a quarta etapa do Ultramacho Aventura Outdoor. Nos dias 26 e 27 de novembro, a cidade sediará o evento que é aberto ao público de qualquer classe social e receberá atletas que buscarão superar o limite do próprio corpo, além de praticarem o turismo de aventura. Mais informações na edição desta quarta-feira (5) do Jornal A TRIBUNA.