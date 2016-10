TSE autoriza envio de forças federais para cidades no Paraná – 12h02′

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou o envio de forças federais para três municípios do Paraná durante o segundo turno das eleições que será realizado no próximo domingo (30). O pedido foi aprovado por unanimidade pelo plenário da Corte durante a sessão administrativa do tribunal na noite de ontem (25).

O pedido de envio das tropas foi feito para as cidades de Curitiba, Ponta Grossa e Maringá, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). Além das cidades paranaenses, já foram autorizados pedidos para São Luiz (MA), Fortaleza (CE) e Rio de Janeiro (RJ).

No primeiro turno foram autorizados pedidos de envios das tropas para mais de 460 municípios em 14 estados.

Fonte: Agência Brasil