Começaram nesta sexta-feira (7) em Cuiabá os testes clínicos da primeira vacina brasileira contra a dengue. Os voluntários estão sendo selecionados pelos agentes comunitários de saúde da Capital nas unidades do SUS. A vacina está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantã, unidade da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, considerada como um dos maiores centros de pesquisa biomédica do mundo. Confira mais detalhes sobre este assunto na edição deste sábado (8) do Jornal A TRIBUNA.