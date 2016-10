Temporal mata homem e derruba 154 árvores em São Paulo – 07h53′

Uma forte chuva e rajadas de vento, no final da tarde de ontem (20), atingiram a região oeste da cidade de São Paulo, causando a morte de um homem, no bairro da Lapa. Segundo a Defesa Civil, a vítima recebeu choque elétrico quando estava na Praça Miguel Dell erb e foi socorrida por populares, mas acabou morrendo no hospital. Há relatos ainda de outras pessoas socorridas, uma delas com hipotermia, também na Lapa. Algumas ruas e avenidas ficaram alagadas, enquanto em áreas do extremo norte da cidade quase nem choveu.

Nesta sexta-feira (21), essa região amanheceu com algumas ruas cheias de folhas e galhos de árvores. O Corpo de Bombeiros recebeu chamados porque 154 árvores caíram. Também houve falta de energia elétrica e vários semáforos ainda não voltaram a funcionar, prejudicando o trânsito em cruzamentos. No entanto, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que, às 7h30 de hoje, estava sem operar apenas 1,5% dos semáforos.

Calor pode diminuir hoje

De acordo com a previsão da Meteorologia , o calor diminui nesta sexta-feira com máxima podendo alcançar 26 graus. Por enquanto, o tempo segue encoberto e pode voltar a chover, mas com menos intensidade e sem riscos de um temporal como o de ontem (20). Parte da zona oeste ainda sofre com interrupção de energia por causa do temporal

A AES Eletropaulo informou que técnicos da empresa de fornecimento de energia trabalham para restabelecer a energia em parte da região oeste, uma das mais afetadas pelo temporal que atingiu a cidade, no fim da tarde de ontem (20) com rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora.

De acordo com a AES Eletropaulo em parte dos bairros Pinheiros e Butantã, a energia já foi restabelecida após um trabalho que durou até às 2h30 de hoje (21).

Nos bairros Itaim, Interlagos e Morumbi, na zona sul, houve queda de granizo e o volume mais significativo de chuva (55,2 milímetros) foi registrado no Butantã.

