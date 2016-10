Temer: aproximação com a base permitiu aprovação da PEC do teto de gastos – 09h38′

O presidente Michel Temer disse hoje (15), em Goa, na Índia, que a aproximação do governo com a base aliada na Câmara dos Deputados permitiu a aprovação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que limita os gastos dos três poderes.

Temer participa neste fim de semana, na cidade indiana, da VIII Cúpula do BRICS, bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A declaração foi dada pelo presidente durante entrevista coletiva, ao responder uma pergunta sobre a possibilidade de alianças políticas para as eleições de 2018. De acordo com Temer, qualquer declaração sobre o futuro pleito “é prematura”.

“Não há nenhuma previsão para essa espécie de aliança. O que há é aproximação com todos os partidos da base aliada que permitiram ao governo ter uma vitória muito significativa, que teve repercussão interna e repercussão, posso perceber agora, no exterior.”, disse Temer.

Sobre a reunião do BRICS, o presidente disse que o Brasil pretende fortalecer as relações bilaterais com a Índia para aumentar as exportações brasileiras e os investimentos no país.

“Minha ideia é aumentar o relacionamento do Brasil com a Índia. Nós temos empresas aqui na Índia, mas são poucas, por enquanto. Empresas até de muito renome no Brasil e que têm uma presença muito expressiva aqui na Índia.”, concluiu o presidente.

Fonte: Agência Brasil